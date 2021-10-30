Коронавирус в Литве: 3231 новый случай и 21 смерть

За минувшие сутки в Литве был выявлен 3231 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончался 21 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 14 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3606 человек, полную схему вакцинации завершил 9731 житель.

В больницах сейчас проходит лечение 1662 пациента с COVID-19. 132 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1422,2 случая. Доля положительных тестов за поднялась до 14,8%.

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