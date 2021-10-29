ИАЭС ищет автора общей концепции могильника отходов

Игналинская атомная электростанция (ИАЭС), на которой в будущем построят глубинное хранилище радиоактивных отходов, будет искать того, кто сможет разработать общую концепцию могильника.

На этой неделе ИАЭС объявила о проведении рыночных консультаций по разработке концепции окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива и долгоживущих радиоактивных отходов путем их размещения в глубинном хранилище, оборудованном в глиназемах.

Планируется, что на подготовку концепции уйдет около года.

По сообщению ИАЭС, позже будет объявлен конкурс, победитель которого должен будет оценить пригодность потенциальных пластов глины в Литве, подготовить критерии, по которым будут оцениваться радиоактивные отходы и как они будут транспортироваться.

Победитель также должен будет предусмотреть технологии обработки и размещения отходов, проанализировать контейнеры, в которых будут храниться отходы, и подготовить общий план и бюджет.

Литва планирует построить во второй половине этого века глубинное хранилище миллиардной стоимости, в котором будут храниться отработанное ядерное топливо, металлические конструкции реакторов, детали тепловыделяющих сборок и другие отходы.

Подсчитано, что только строительство могильника обойдется в 1 миллиард – еще 900 млн евро за его использование. Кроме того, сотни миллионов евро потребуются для выбора площадки для подземной лаборатории, утверждения площадки для могильника и проектирования объекта.

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