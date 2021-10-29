Глава Центробанка Литвы: пик роста цен – в ближайшее время

В Литве пик роста цен должен быть достигнут в декабре или на рубеже года, а затем начнется замедление темпов роста, прогнозирует председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.

"К концу года как в зоне евро, так и в Литве, должен быть достигнут пик роста цен (...) У нас сейчас нет такого краткосрочного прогноза. Мы обновим прогнозы в декабре, но, наверное, не так важно, будет ли это двузначное значение (инфляции - BNS) или близкое к двузначному - вероятно, что изменение цен будет очень большое", – заявил журналистам Г. Шимкус.

По его словам, факторы, которые сейчас стимулируют инфляцию, носят временный характер и в дальнейшем замедлят ее.

"Резкое ускорение роста цен за счет энергоресурсов должно исчезнуть. По поводу скорости этого явления можно спорить. Мы думали, что это будет быстрее, теперь мы говорим, что это продолжится в следующем году, это займет немного больше времени. Но уменьшение должно быть", - сказал глава ЦБ Литвы.

В октябре, по предварительным оценкам, месячная инфляция в Литве, рассчитанная на основе индекса потребительских цен, согласованного с другими странами Евросоюза, составила 1,7%. Согласованная предварительная годовая инфляция (в октябре этого года по сравнению с октябрем 2020 года), по предварительным данным, составила 8,2%, сообщил в четверг Департамент статистики.

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