Пропавшие в Каунасе девочки вернулись домой

Каунасская полиция с 25 октября разыскивала пропавших без вести девочек (2007 г.р.).

В четверг сообщалось, что девочки, судя по всему, готовились к побегу и скрываются от домочадцев.

"Однако на дворе осень, девочек поджидает немало опасностей, они могут находиться как в Каунасе, так и в других городах", – сказала прокурор Дайва Будрене.

Прокурор не исключала, что девочки могли постричься или перекрасить волосы. Данных о том, что они могли уехать за границу, нет, но такую версию также не исключали.

Сообщалось, что девочки взяли с собой теплую одежду, палатку и лекарства.

В пятницу Каунасская полиция сообщила, что позвонили близкие девочек и сообщили, что девочки вернулись домой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!