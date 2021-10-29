В четверг сообщалось, что девочки, судя по всему, готовились к побегу и скрываются от домочадцев.
"Однако на дворе осень, девочек поджидает немало опасностей, они могут находиться как в Каунасе, так и в других городах", – сказала прокурор Дайва Будрене.
Прокурор не исключала, что девочки могли постричься или перекрасить волосы. Данных о том, что они могли уехать за границу, нет, но такую версию также не исключали.
Сообщалось, что девочки взяли с собой теплую одежду, палатку и лекарства.
В пятницу Каунасская полиция сообщила, что позвонили близкие девочек и сообщили, что девочки вернулись домой.
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