В Клайпеде около подъезда многоквартирного дома женщина нашла и выходила полуторанедельных ежат

Всего 60 г – столько весили найденные под лестницей многоквартирного дома в Клайпеде лишившиеся матери ежата. "Это были миниатюрные комочки", – вспоминает Ирина Балтрунене, которой удалось выходить малышей. Сейчас ежи уже, скорее всего, впали в спячку.

История произошла в Клайпеде. Выяснилось, что мать сироток нашли и унесли к себе домой дети, они держали ее дома два месяца.

Все эти два месяца о найденышах заботилась Ирина. Сначала они жили в квартире, потом женщина перевезла их в усадьбу. В усадьбе ежики научили добывать себе пищу, охотились на кротов и птиц.

"Сейчас малыши уже не приходят в усадьбу, видимо, впали в спячку", - рассказала Ирина.

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