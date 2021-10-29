МИД Литвы стремится укрепить диалог между государством и диаспорой

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы заявило, что стремится к более активному, более глубокому и ориентированному на результат диалогу между государством и диаспорой.

Как говорится в сообщении МИД, на первом межведомственном заседании Рабочей группы по реализации политики в отношении литовской диаспоры, организованном министерством в четверг, обсуждались положения политики в отношении диаспоры в правительственной программе и плане реализации программы, а также в проекте стратегии "Глобальная Литва" на 2022-2030 годы.

По словам председателя рабочей группы, заместителя министра иностранных дел Эгидиюса Мейлунаса, ведомство стремится к более активному, более глубокому и ориентированному на результат диалогу между государством и диаспорой.

"Укрепляя политику в отношении диаспоры, правительство уделяет повышенное внимание и поддерживает области, которым не хватало такого внимания и поддержки в последние годы, а именно развитию литовского образования, содействию вовлечения диаспоры в жизнь и процветание Литвы, улучшение связи между государством и диаспорой, реализации идеи "возвращающейся Литвы"", – отметил он в заявлении.

На встрече также обсуждалась стратегия политики литовской диаспоры "Глобальная Литва" на 2022-2030 годы, которая с 2022 года сменит действующую программу вовлечения зарубежных литовцев в жизнь страны

Межведомственная рабочая группа по реализации политики Литвы в отношении диаспоры состоит из представителей государственных учреждений Литвы, неправительственных организаций и эмигрантских организаций.

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