Премьер Литвы обратилась к жителям: давайте не только вспоминать умерших, но и оберегать живых, прививаясь

С приближением Дня поминовения усопших премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась к жителям с призывом не только вспоминать умерших, но и защищать живых, прививаться от коронавируса.

"В начале ноября мы традиционно вспоминаем тех, кого уже нет с нами, посещаем места их вечного отдыха. Много таких мест появилось в этом году, когда пандемия унесла жизнь близкого для кого-то человека. Очень важно помнить тех, кто ушел от нас. Но еще важнее защитить живых", – сказала И. Шимоните.

"Поскольку мы живем в свободном демократическом обществе, у нас есть выбор, но чрезвычайно важно помнить, что каждый наш выбор имеет конкретные последствия и за него нужно брать ответственность. Я верю, что наступит день, когда утро не начнется с новых случаев коронавируса и статистики смертей, когда эпидемиологические ограничения отпадут. Когда этот день наступит, будет зависеть от всех нас", – добавила премьер-министр.

Благодаря тем, кто уже привился, она призывает тех, кто не решается, сделать то же самое. По словам И. Шимоните, данных уже достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что вакцины "во много раз снижают вероятность серьезного течения заболевания или смерти, даже если они не могут на сто процентов защитить от заражения".

И. Шимоните также призывает вакцинированных избегать ненужных контактов, соблюдать требования дисциплины и гигиены.

"Дисциплина, забота о собственном здоровье и здоровье окружающих - единственный эффективный путь. Особенно во время длинных выходных, когда мы встречаемся с близкими, важно помнить, что наше неосторожное поведение может превратиться в новый песчаный холмик. Игнорирование опасностей коронавируса, отказ от прививок, нежелание слушать рекомендации эпидемиологов – это рост числа заболеваний, переполненные больницы, которые не только не могут помочь всем, кто болен коронавирусом, но также и страдающим от других болезней", – предупредила премьер-министр.

Она отмечает, что, по мнению ученых, практически каждый не вакцинированный человек не избежит коронавируса, зачастую и в тяжелой форме. С ограничением возможностей системы здравоохранения, по ее словам, невозможно будет избежать более жестких ограничений.

"Я верю, что мы можем приблизиться к тому дню, когда больше не будет оснований для ограничений, потому что не будет чрезмерного риска для жизни людей и доступности медицинских услуг. Тем не менее, выбор и ответственность всех нас состоит в том, чтобы в следующий День поминовения усопших было меньше добавившихся за год насыпных холмиков. Прививайтесь, проверяйте своих детей и защитите себя и своих близких", – призывает премьер-министр.

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