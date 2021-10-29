Orlen: Petrofac за 640 млн евро модернизирует литовский НПЗ в Мажейкяй

Контролируемая польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva, являющаяся единственным нефтепереработчиком в Балтийских странах, подписала договор с лондонской энергокомпанией Petrofac Ltd. об установке оборудования глубинной переработки нефти на Мажейкяйском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Совокупная сумма инвестиций достигнет 641 млн евро, сообщила компания через Варшавскую фондовую биржу.

Работы планируется завершить до конца 2024 года. Пока это крупнейшая инвестиция Orlen в Литве.

"Предложение Petrofac на конкурсе оказалось лучшим. По подсчетам Orlen, после реализации инвестиции прибыль EBITDA от деятельности Orlen Lietuva ежегодно будет увеличиваться приблизительно на 68 млн евро", – говорится в сообщении.

Выбор подрядчика проверяла Правительственная Комиссия по контролю над сделками стратегических компаний.

Пока это крупнейший инвестпроект польской Orlen за всю историю ее деятельности в Литве с 2006 года. Он повысит прибыльность Мажейкяйского НПЗ и внесет вклад в укрепление региональной безопасности.

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