Совокупная сумма инвестиций достигнет 641 млн евро, сообщила компания через Варшавскую фондовую биржу.
Работы планируется завершить до конца 2024 года. Пока это крупнейшая инвестиция Orlen в Литве.
"Предложение Petrofac на конкурсе оказалось лучшим. По подсчетам Orlen, после реализации инвестиции прибыль EBITDA от деятельности Orlen Lietuva ежегодно будет увеличиваться приблизительно на 68 млн евро", – говорится в сообщении.
Выбор подрядчика проверяла Правительственная Комиссия по контролю над сделками стратегических компаний.
Пока это крупнейший инвестпроект польской Orlen за всю историю ее деятельности в Литве с 2006 года. Он повысит прибыльность Мажейкяйского НПЗ и внесет вклад в укрепление региональной безопасности.
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