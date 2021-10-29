Коронавирус в Литве: 3303 новых случая и 26 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3303 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2894 человека, полную схему вакцинации завершили 8728 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1831 пациент с COVID-19. 146 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 9,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1404,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за поднялась до 14,6%.

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