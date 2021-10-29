Из Венесуэлы в Литву переселились еще 10 литовцев и их близких

В четверг из Венесуэлы в Литву переселились еще 10 граждан Литвы, лиц литовского происхождения и членов их семей.

Переселение из этой страны организовало посольство Литвы в Испании, Министерство иностранных дел Литвы. В целом из Венесуэлы в Литву прибыли 57 человек.

По прибытии литовцев и членов их семей в Вильнюсе встретили представители Центра беженцев, они позаботились о временном расселении прибывших и их карантине.

Позднее переселённым лицам будут выделены выплаты, а также самые необходимые вещи, будет предоставлено обучение литовскому языку, помощь в поиске работы и прочее.

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По информации МИД, поскольку ситуация в Венесуэле не улучшается, все больше людей решаются покинуть сотрясаемую кризисом страну и начать новую жизнь на родине своих родителей и дедушек.

В данный момент посольство Литвы в Мадриде общается с более чем 100 лицами, имеющими статус переселяемого лица и стремящимися попасть в Литву. Отмечается, что в этом году запланирован еще один рейс переселенцев.

Община литовцев в Венесуэле объединяет около 400 лиц литовского происхождения. Есть предположение, что в целом в Венесуэле также проживают около 1000 граждан Литвы и лиц литовского происхождения.

Постановление, регламентирующее перемещение лиц литовского происхождения из переживающей кризис Венесуэлы, было принято в 2019 году. В августе-сентябре этого года из Венесуэлы в Литву прибыли первые 13 человек - граждане Литвы или лица с правом получения гражданства. Они размещены в Центре приема беженцев в Рукле.

Осенью прошлого года срок действия постановления был продлен до 1 октября 2021 года.

Переселенцам компенсируются дорожные расходы, предоставляется жилье, выделяются пособия на обустройство (единовременная выплата в 250 евро) и приобретение самого необходимого (250 евро в месяц), на обучение детей, оказывается помощь в изучении литовского языка.

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