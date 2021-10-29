На заседании в Вильнюсе Сеть советов Европейских судов исключила Польшу из своих рядов

Генеральная ассамблея Сети советов Европейских судов на заседании в Вильнюсе в четверг постановила исключить польских коллег из этой организации.

Судейский совет Польши исключен с той аргументацией, что он не соответствует требованиям ассоциации к независимости от институтов политической власти.

"Сегодня генеральная ассамблея проголосовала за исключение Судейского совета Польши", – сказал журналистам председатель Генеральной ассамблеи Сети советов Европейских судов Филиппо Донати.

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"Генеральная ассамблея Сети советов Европейских судов постановила, что Судейский совет Польши не защищает независимость судов Польши и не защищает судей", – добавил он.

Польское правительство во главе с партией "Право и справедливость" в последние годы подвергается критике со стороны международного сообщества за стремление перенять политический контроль над судами.

27 октября своим решением Суд справедливости Евросоюза (ЕС) наказал Польшу штрафом в размере 1 млн евро в день за невыполнение решения об остановке введенной новой системы дисциплинирования судей. Суд оценивает эту реформу как ограничивающую независимость польских судов.

Ф. Донати сказал, что решение об исключении Судейского совета Польши из организации стоит на страже не только ценностей самой Генеральной ассамблеи Сети советов Европейских судов, но и ценностей, на которых должно быть основано само существование судейских советов.

"Судейские советы должны быть независимы от законодательной и исполнительной властей и защищать суды и судей, когда они подвергаются нападкам", – отметил председатель Генеральной ассамблеи Сети советов Европейских судов.

Членство Судейского совета Польши в организации было приостановлено в 2018 году. При этом никакого прогресса в обеспечении независимости судов в Польше за этот период не было, утверждал Ф. Донати.

Два представителя Судейского совета Литвы тоже проголосовали за исключение Польши из Генеральной ассамблеи Сети советов Европейских судов.

Председатель Судейского совета Литвы Сигита Руденайте сказала журналистам, что Судейский совет Польши сегодня не является независимым, тем более не отстаивает принцип независимости судов в своей стране.

"Мы придерживаемся такой позиции, что если бы с такой позицией мирились и, скажем, наш Судейский совет Литвы не поддержал бы (исключение Польши - ред.) или воздержался бы, это означало бы попустительство и дальнейшее распространение таких кризисов в ЕС", – сказала С. Руденайте.

Представители Польши в ассамблее в Вильнюсе не участвовали.

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