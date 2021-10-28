МВД: разворачиваемым на границе мигрантам будут выдавать пакеты с гуманитарной помощью

Литва приняла решение организовать раздачу пакетов с гуманитарной помощью нелегальным мигрантам, которых разворачивают на границе с Беларусью.

Это решение было принято после встречи министра внутренних дел Агне Билотайте и министра социальной защиты и труда Моники Навицкене с представителями государственных ведомств и неправительственных организаций, сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

До конца года планируется подготовить 5 тысяч таких пакетов из имеющихся сейчас резервов и организовать необходимые госзакупки.

Как сообщает министерство, работающие на границе сотрудники и до этого времени давали разворачиваемым мигрантам при необходимости продукты питания, воду, оказывали необходимую медицинскую помощь, однако теперь гуманитарная помощь будет систематической и хорошо организованной.

"Мы не можем позволить нелегальным мигрантам хлынуть в нашу страну, так что и в дальнейшем будем применять тактику разворота. Однако по мере возможностей мы должны предоставлять помощь людям, которых загнал в это неблагодарное положение белорусский режим. Мы очень рассчитываем на помощь и активные действия и со стороны действующих в Беларуси неправительственных организаций, чтобы они позаботились о находящихся в их стране и ставших орудием режима мигрантах", – приведены в сообщении слова А. Билотайте.

С учетом ухудшающихся погодных условий и того, что в последнее время снова возросло число попыток незаконного пересечения границы Литвы, мигрантам на границе будут выдаваться гуманитарные пакеты с сухим пайком, водой и самыми необходимыми вещами.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и международный опыт, в Литве также предлагается учредить Агентство по миграции и убежищу, которое будет заниматься всеми процессами, связанными с беженцами и просителями убежища.

С начала августа из Беларуси в запрещенных местах в Литву не было пропущено больше 5 тысяч мигрантов, 156 человек пропустили в страну по гуманитарным причинам.

Департамент миграции уже рассмотрел более половины прошений о предоставлении убежища, поданных мигрантами, которые незаконно пересекли границу Литвы – из 3148 прошений рассмотрено 1853, убежище предоставлено шести лицам.

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