За помощь в обуздании миграционного кризиса военные получат выплаты от Минобороны

Более 4 тысяч литовских военнослужащих получат поощрительные выплаты Министерства обороны за помощь в обуздании кризиса с нелегальными мигрантами.

Как указано в распространенном в четверг сообщении министерства, выплаты получат все военные, которые помогали пограничникам с июля.

"Благодарю литовских военных за нелегкую службу при содействии охране государственной границы. Военные на границе работают в условиях повышенного риска и в соответствии с дополнительно предоставленными полномочиями во время экстремальной ситуации. В отличие от сотрудников правоохраны они не могут получать за такую службу надбавки, поэтому им выделяются единовременные поощрительные выплаты", – сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.

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Как позже информировала BNS его представитель Лепа Римкявичене, в общей сложности военным намечается выделить 3,3 млн евро.

По данным Минобороны, помощь армии пограничникам заключается в патрулировании на участках границы (мобильные патрули, мобильные посты наблюдения, экипажи Военной полиции), а также в участии в оборудовании заграждения из колючей проволоки. Военнослужащие также участвуют в охране мест поселения мигрантов.

Пограничникам помогает в общей сложности более тысячи военных.

Полномочия военных на границе в связи с возросшей нелегальной миграцией действуют до 13 ноября. У военных, как и у пограничников есть полномочия задерживать лиц или применять специальные средства.

Правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям предлагает продлить эти полномочия еще на три месяца.

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