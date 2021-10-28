Экономист: рост инфляции определен скачком цен на энергоресурсы

В свете достижения годовой октябрьской инфляцией в Литве показателя в 8,2% экономист Нериюс Мачюлис отмечает, что наибольшее влияние на это оказывает скачок цен на энергоресурсы и сырье.

По его словам, в последние месяцы набирает обороты и рост цен на услуги, что, вероятно, продолжится в этом и в 2022 году.

"Подорожали электричество, газ, отопление, более дорогая нефть, поэтому и топливо дороже. Это составляет около двух третей этой инфляции. Остальное связано с внутренними факторами - более высокой заработной платой и, как следствие, дорожающими услугами", - сказал BNS экономист Swedbank.

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По словам Н. Мачюлиса, в этом году годовая инфляция может приблизиться к 9%, а в следующем году она должна немного снизиться, однако не снизится до уровня десятилетней давности.

"В следующем году будет постепенно замедляться из-за базового эффекта, поскольку дальнейший рост цен на сырье менее вероятен, но инфляция не упадет до уровня прошлого десятилетия именно из-за нехватки персонала и быстро растущих затрат на рабочую силу. У компаний остается все меньше возможностей компенсировать рост затрат на рабочую силу за счет снижения своей прибыльности", - сказал Н. Мачюлис.

По его словам, пока инфляция не представляет угрозы для конкурентоспособности литовских экспортеров, так как многие мировые компании подвержены схожим тенденциям - электричество, газ, нефть и другое сырье дорожают.

Согласно статистике, годовая инфляция в основном была вызвана ростом цен на транспортные товары и услуги, жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива, продукты питания и безалкогольные напитки.

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