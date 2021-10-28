Литва и Россия - 30 лет отношений: от добрососедских к нынешним, и к чему нужно готовиться?

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В новом выпуске "Delfi. Главное": в этом году Литва и Россия отмечают 30 установления дипломатических отношений. 29 июля 1991 года в Москве был подписан Договор об основах межгосударственных отношений между Литовской Республикой и Российской Федерацией (в то время Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, РСФСР).

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