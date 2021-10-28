Среди скончавшихся от коронавируса 26 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2562 человека, полную схему вакцинации завершили 7655 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1822 пациента с COVID-19, почти на два десятка меньше, чем сутками ранее. 150 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 16,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1382,1 случая. Доля положительных тестов вросла до 14,2%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!