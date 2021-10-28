Коронавирус в Литве: 3360 новых случаев и 34 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3360 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 34 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 26 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2562 человека, полную схему вакцинации завершили 7655 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1822 пациента с COVID-19, почти на два десятка меньше, чем сутками ранее. 150 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1382,1 случая. Доля положительных тестов вросла до 14,2%.

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