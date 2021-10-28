В столичном районе Науяместис появился новый круговой перекресток

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что на перекрестке улиц Наугардуко и Витянё появился круговой перекресток. Правда, новый перекресток уже вызвал шквал возмущения со стороны вильнюсцев, пишет madeinvilnius.lt.

"Мы продолжаем работы в Науяместисе, чтобы район стал безопаснее и спокойнее, поэтому движение на перекрестке ул. Наугардуко и Витянё стало круговым, установлены соответствующие знаки", – сказано в пресс-релизе.

На днях будет выделен контур кругового перекрестка, а в центре временно установят конусовидные знаки, напоминающие об опасности. Временное обозначение в скором времени заменят – проект перекрестка пока не завершен. Нынешняя разметка позволит следить за траекторией езды водителей и в соответствии с этим выбрать подходящие решения для завершения перекрестка.

Круговой перекресток оборудуют с учетом инфраструктурных решений, которые сделают его заметнее и безопаснее.

"Самое главное – безопасность горожан. После оборудования перекрестка мы заметили, что водители снижают скорость, это дает дополнительную безопасность", – сказано в пресс-релизе муниципалитета.

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