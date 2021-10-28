Глава МИД: я приятно удивлен изменившейся позицией президента по Кароблису

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что "приятно удивлен" изменившейся позицией президента Гитанаса Науседы относительно кандидатуры бывшего министра обороны, дипломата Раймундаса Кароблиса на должность посла Литвы в Европейском союзе (ЕС).

"Невзирая на то, что обычной является практика согласования таких вопросов не через прессу, я тем не менее был приятно удивлен, прочитав, что президент передумал, и я рад тому", – говорится в переданном BNS представителем Г. Ландсбергиса его комментарии.

По его словам, сейчас нужно убедиться в том, что Р. Кароблис будет намерен уже третий раз стать кандидатом на эту позицию, согласовать кандидатуру с премьером, правительством и Комитетом Сейма по иностранным делам, а также провести это, как обычно – путем "тихих переговоров".

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"Если все это удастся сделать – мы бы просили президента одобрить эту кандидатуру. Жаль, что в силу непонятых мне причин мы потеряли немало времени", – говорит министр.

Немного ранее в среду президент заявил, что готов со всей серьезностью рассмотреть кандидатуру Р. Кароблиса, утверждая, что так хочет "продемонстрировать поддержку и помощь в поисках подходящего кандидата".

Он мотивировал свой выбор тем, что "с последних выборов (...) уже прошел один год".

В начале этого года президент говорил, что и Р. Кароблису и бывшему министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу нужен период "политического остывания", поэтому не видел возможности назначить их послами в Вашингтоне и Брюсселе.

У Литвы нет посла в ЕС с августа прошлого года, когда работу в этой должности завершила Йовита Нелюпшене. Поскольку президент и правительство не могут договориться о кандидатурах, сейчас представительство Литвы в ЕС временно возглавляет посол Симонас Шатунас.

Послов назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.

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