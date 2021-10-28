Науседа призывает Китай "не так раздраженно" принимать решения Литвы по Тайваню

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Литва придерживается политики "единого Китая", а связанные с Тайванем решения нужно принимать "не так раздраженно".

"Как суверенное государство мы хотим развивать культурные, экономические и другие связи с теми регионами и теми государствами, с которыми хотим развивать. В то же время мы придерживаемся политики единого Китая, которую декларировали уже очень давно – еще в 1991 году", – сказал журналистам в среду глава государства, отвечая на вопрос, поддерживает ли он открытие представительства Тайваня.

"На мой взгляд, наши решения должны лучше не так раздраженно пониматься и приниматься государством, которое сейчас предприняло определенные демарши в нашем отношении. Но наша позиция неизменна, потому что это позиция суверенного, независимого государства", - добавил он.

Глава государства сказал это во время визита в Литву делегации политиков и предпринимателей Тайваня.

Министр Совета национального развития Кунг Мингсин во время визита заявил, что Тайвань должен открыть экономическое представительство в Вильнюсе до конца нынешнего года, невзирая на протесты Китая.

Решение Литвы разрешить представительству острова Тайвань действовать в стране от имени тайваньцев рассердило Китай, выступающий против каких бы то ни было попыток Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира представительства Тайваня действуют от имени Тайбэя, так как устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике "одного Китая", не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

Когда возник дипломатический конфликт, Китай летом отозвал своего посла из Литвы и предложил стране сделать то же самое. Посол Литвы в Китае Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс в начале сентября.

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