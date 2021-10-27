Президент Эстонии: мы должны быть готовы применить к Беларуси новые ограничения

Находящийся с визитом в Вильнюсе президент Эстонии Алар Карис говорит, что в условиях осуществления Беларусью гибридных атак с использованием против соседей миграции Европе следует быть готовой применить к Минску новые ограничения.

"Гибридные выпады на границе Беларуси b Европейского союза, в которых уязвимые граждане третьих стран используются для организации незаконного пересечения границы, подлежат единодушному осуждению. Беларусь должна прекратить такую деятельность, потому что такое поведение ставит под угрозу безопасность региона. Это крайне грубое нарушение прав человека, мы должны быть готовы применить к Минску новые ограничения",- сказал А. Карис на совместной пресс-конференции президентов в среду.

Вступивший в должность 11 октября глава Эстонии и президент Литвы Гитанас Науседа в среду обсудили вопросы обороны, региональной безопасности, сотрудничества Северных и Балтийских стран, нелегальной миграции, противодействие пандемии и меры по преодолению ее экономических последствий.

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