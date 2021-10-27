Использовать для отопления уголь и торф в Вильнюсе будет запрещено с середины 2023 года

Использовать для отопления уголь и торфяные брикеты в Вильнюсе будет запрещено с 1 июня 2023 года.

Совет Вильнюсского самоуправления в среду утвердил изменения в соответствующих правилах, предусматривающие запрет на использование этого загрязняющего топлива в будущем.

Правда, совет после обсуждения в комитетах отказался от предложения установить этот запрет уже с октября нынешнего года.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас говорит, что решение было "абсолютно неизбежным", так как уголь и торф загрязняют атмосферу в несколько раз сильнее, чем биомасса, а по сравнению с центральным отоплением их воздействие на окружающую среду сильнее "не в разы, а в тысячи раз".

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"От этого не только страдает здоровье жителей, но и наносится необратимый урон в контексте изменений климата. Я надеюсь, что Вильнюс будет первым, но не последним городом, который применит такую практику. В конце концов, мы должны проявлять сознательность сами, а не только слепо следовать директивам Европейского союза (ЕС)", - говорит В. Бенкунскас.

За растопку печей каменным углем или торфобрикетами будет грозить предупреждение или штраф в размере от 20 до 140 евро, за повторное нарушение – штраф в размере от 140 до 600 евро.

По словам представителей самоуправления, по сравнению с древесиной при сгорании угля выделяется почти в 700 раз больше диоксида серы, который способствует заболеваниям дыхательных путей и вызывает кислотные дожди. В окружающую среду также попадает в 10 раз больше металлов, вызывающих неврологические нарушения и нарушения развития, а также вдвое больше токсичного диоксида азота, опасного для органов дыхания и легочной деятельности.

Кроме того, при сгорании угля выделяется в 1,3 раза больше превращающихся в смог твердых частиц и диоксида углерода, вызывающего парниковый эффект.

По словам В. Бенкунскаса, рекомендации менять способ отопления действуют уже больше года, однако большая часть жителей до сих пор им не последовала.

"Поэтому мы решили дать время на подготовку и запланировали дополнительные меры поощрения со стороны самоуправления", - сказал вице-мэр.

В некоторых случаях жителям не придется менять отопительные котлы. Во многих случаях придется отказаться только от самого топлива (угля и торфобрикетов) и заменить их биомассой.

Тем, кто меняет способ отопления на менее загрязняющий окружающую среду, государство предлагает различные компенсационные механизмы.

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