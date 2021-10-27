Правительство Литвы: на подготовку к вероятной аварии на БелАЭС намечается выделить до 100 млн евро

Правительство Литвы в среду утвердило план подготовки к вероятной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец). На пятигодичный срок на это намечается выделить до 100 млн евро.

Министерство внутренних дел (МВД) утверждает, что уточненная общая сумма всех потребностей втрое меньше – на период 2022-2026 годов она составляет 91,58 млн евро, из которых на приоритетные потребности отводится 72,98 млн евро.

Из государственного бюджета в следующем году будет выделено 17,75 млн евро, утверждает министерство.

"Угроза от БелАЭС является постоянной, поэтому необходимо обеспечить подготовку государства, самоуправлений и общества к вероятной ядерной или радиологической аварии. Эти средства – это инвестиции в безопасность государства", – сказал для пресс-релиза вице-министр ВД Виталиюс Дмитриевас.

Как утверждает МВД, особое внимание подготовке следует уделить в Вильнюсском и Швенчёнском районах, которые попадают в 30-тикилометровую зону от БелАЭС и в них вероятна самая высокая радиационная опасность.

Действующая в белорусском Островце БелАЭС построена всего в 50 километрах от Вильнюса. Литва является наиболее активным критиком АЭС, она упрекает Минск в несоблюдении стандартов безопасности на этом ядерном объекте. Беларусь критику отклоняет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!