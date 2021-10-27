Правительство Литвы: на границе с Беларусью установлены первые сегменты забора

На границе Литвы с Беларусью у Друскининкай установлены первые сегменты четырехметрового забора, сообщило правительство.

Занимающая возведением забора компания Tetas энергогруппы EPSO-G сначала начала устанавливать сегменты на важнейших участках, там, где уже установлена колючая проволока- концертина.

Ход работ на границе представители группы EPSO-G в среду представили Комиссии по надзору за проектом под руководством премьера Ингриды Шимоните, говорится в сообщении.

Сегменты забора, производимые в Польше и Голландии согласно техническим требованиям Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ), а также концертина в ноябре и декабре будут доставлены на участок границы протяженностью в 100 километров.

На этой неделе пирамиду из концертины начнут устанавливаться и на других участках первого этапа проекта – рядом с пограничными заставами им. А Бараускаса и в Адутишкяй. Забор на трех наиболее уязвимых участках первого этапа Tetas планирует возвести до конца этого года, а сегменты забора – до конца апреля следующего года.

Сообщается, в рамках подготовки ко второму этапу, когда будут проведены работы по установке 400-километрового забора, EPSO-G находится в середине процедур закупок. Предложения установить забор на втором этапе подали 12 поставщиков.

Работы второго этапа будут разделены на четыре части, а на реализацию каждой из них претендуют от 7 до 10 поставщиков. В данное время оцениваются предложения поставщиков, отобранные компании будут приглашены к переговорам, а процесс закупок планируется завершить в конце ноября.

При возведении забора на границе с Беларусью сначала прокладывают пирамиду из концертины, состоящую из 5 или 6 спиралей, рядом с концертиной на литовской стороне устанавливаются сегменты ограждения.

Tetas планирует завершить работы первого этапа – возведение забора в 100 км. – к 30 апреля 2022 года. Весь забор на литовской границе с Беларусью будут возведен к 1 сентября следующего года.

В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация. В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов и возводить ограждение.

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