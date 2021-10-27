Инспекторы по охране природы спасли упавшую в реку козу

Во вторник во время рейда на реке Шяркшне инспекторы по охране природы прервали свою работу ради спасения козы. Животное упало в реку и самостоятельно не могло выбраться на берег.

Инспекторы мажейкяйского района не оставили козу без помощи.

"Вчера инспекторы мажейкского отделения охраны природы во время контроля рыбаков-любителей, провели рейд на реке Шяркшне (у деревни Бугеняй), около крутого берега в реке они обнаружили белую козочку", – сообщил департамент на своем сайте.

"Мы думаем, что коза соскользнула с крутого берега и упала в реку. Она была мокрая и усталая, сама не могла выбраться на берег. Животное помогали спасать и местные жители. Мы рады, что смогли помочь козочке", – сказал глава Мажейкского отделения инспекции Нилюс Купляускас.

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