В среду правительство Литвы уточнит положение о внеклассных занятиях для детей. С 3 по 9 ноября занятия будут удаленные или вообще не будут проходить.
В это время не будет и детских лагерей.
Как уже сообщалось, каникулы начнутся с 3 ноября. Дети вернутся в школы 10 ноября.
Каникулы продлили на два дня, чтобы дети вернулись в школы по прошествии инкубационного периода Covid-19 (если считать от Дня всех святых).
Эти решения были приняты как реакция на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. На праздники люди ездят к родственникам, больше общаются.
Министерство просит родителей проявить сознательность и позаботиться о том, чтобы дети избегали ненужных встреч.
Муниципалитеты и школы позаботятся о том, чтобы все сдающие тесты дети получили по два быстрых теста на антигены, чтобы выполнить их дома в соответствии с графиком тестирования под присмотром родителей.
Вернувшись в школы, дети снова сдадут тесты.
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