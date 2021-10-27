Коронавирус в Литве: 3509 новых случаев и 22 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3509 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 22 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2920 человек, полную схему вакцинации завершили 7460 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1848 пациентов с COVID-19, 146 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1365 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 14%.

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