МИД: в Южной Корее начинает работу посольство Литвы

После того, как в Сеул прибыл временный поверенный в делах Литвы Вилиюс Самуйла, приступает к работе посольство Литвы в Южной Корее, сообщило во вторник Министерство иностранных дел (МИД).

Как сообщается, официальное открытие посольства планируется в конце этого года.

МИД сообщает, что посольство в Сеуле открыто с целью укрепления международного положения страны, политических и дипломатических отношений с партнерами-единомышленниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открыть новые возможности для литовских экспортеров на самых прогрессивных рынках мира.

"Укреплять дипломатическое представительство Литвы в регионе также побуждает потребность в диверсификации рынков, развитии сотрудничества с исповедующими общие ценности партнерами в регионе, а также в присоединении к формированию и проведению в жизнь единой политики Евросоюза (ЕС) в регионе. Отношения с Кореей – приоритетное направление внешней политики Литвы", – говорится в сообщении.

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Решение об учреждении представительства в регионе Индийского и Тихого океанов правительство приняло 7 июля этого года.

Дипотношения Литвы с Кореей установлены 14 октября 1991 года. Литву в Корее до этой поры представляло посольство Китайской Народной Республике, которое одновременно аккредитовано для Республики Союза Мьянмы, Монголии, Королевства Таиланд и Социалистической Республики Вьетнам.

Представительство Республики Корея в Литве сейчас осуществляется из Польши.

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