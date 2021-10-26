Водителей из третьих стран призывают прививаться в Литве, в ином случае – тестироваться

Работающие на литовских предприятиях водители из третьих стран, привитые от коронавируса в странах своего происхождения не зарегистрированными в Европейском союзе (ЕС) вакцинами, считаются в Сообществе непривитыми и должны постоянно тестироваться. Часть их из-за неизвестного воздействия на здоровье опасается прививаться европейскими вакцинами, утверждают перевозчики.

Генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Зенонас Буйвидас говорит, что в транспортных компаниях страны работают тысячи таких водителей.

"И мы, и руководство транспортных предприятий распространяют информацию среди работников из-за рубежа и объясняют, убеждают, что необходимо прививаться безопасными и зарегистрированными в Литве и ЕС вакцинами", – сказал BNS З. Буйвидас.

Представитель транспортно-логистического предприятия Integre trans сказала BNS, что часть работающих в компании водителей из третьих стран опасается делать еще одну прививку в Литве.

"Есть такие, кто привился в своей стране. Не только "Спутником", но и китайскими и индийскими вакцинами. Некоторые из них прививаются в Литве второй раз. Иногда водители говорят, что опасаются делать еще одну прививку, потому что не знают, как это повлияет на здоровье", – сказала представитель предприятия.

На Integre trans работает более 800 водителей, 90% – из третьих стран.

Как сказал BNS представитель Министерства здравоохранения, привитые вакцинами третьих стран люди могут безопасно привиться вакцинами Comirnaty или Spikevax и получить "паспорт возможностей".

Помимо этих вакцин, в Литве можно привиться еще двумя вакцинами - Vaxzevria и Janssen.

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