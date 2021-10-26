Опрос: молодые люди в Балтии хотят получать не менее 800 евро в месяц

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет в странах Балтии хотят получать не менее 800 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу банка SEB.

Примечательно, что в то время, как значительная часть респондентов в Латвии (36%) и Литве (тоже 36%) готова удовлетвориться заработной платой в пределах 800 евро в месяц, эстонская молодежь куда более амбициозна: лишь 20% респондентов в Эстонии считают зарплату до восьмисот евро на руки отвечающей их требованиям. При этом зарабатывать более 1000 евро в месяц хотели бы 57% молодых людей в Эстонии, 39% в Литве и 36% в Латвии.

Что касается реальной ситуации, полученные результаты показывают, что значительная часть молодых людей в Латвии сейчас (32% опрошенных) зарабатывают от 500 до 800 евро в месяц, 22% респондентов получают от 800 до 1200 евро, еще 4% — более 1200 евро, а 28% молодых людей отметили, что их зарплата не превышает 500 евро в месяц после уплаты налогов. Те, кто совмещает работу с учебой, зарабатывают еще меньше: почти половина из них (45%) получает на руки до 500 евро в месяц.

Похожие показатели в Литве: у большинства (51%) респондентов месячная зарплата не превышает 800 евро, 24% респондентов получают от 800 до 1200 евро, а у 12% молодых людей нетто-зарплата превышает 1200 евро. Данные эстонского опроса снова подтверждают большие амбиции местной молодежи, поскольку жители Эстонии в целом зарабатывают сравнительно больше, чем их соседи в Латвии и Литве. Данные показывают, что почти треть опрошенных в Эстонии сейчас получает от 800 до 1200 евро в месяц, 21% респондентов зарабатывают более 1200 евро, а 37% эстонской молодежи получают не более 800 евро в месяц "чистыми".

"Различия в требованиях молодежи в странах Балтии особого удивления не вызывают. Они в основном отражают общую ситуацию в экономике, что объясняет и желаемый уровень заработной платы для молодежи. Это определенно не описывает различия в профессиональных амбициях молодых людей, — а это гораздо более важный аспект с точки зрения их будущих доходов. Понятно, что желаемая зарплата зачастую выше реальной возможности ее заработать. На это также оказывает влияние стремление начать самостоятельную жизнь и обеспечить удовлетворение других желаний, например, получить собственные деньги на развлечения. Следовательно, даже если в момент выхода молодого человека на рынок труда он не может получать такую ​​зарплату, в скором времени это может стать реальностью благодаря целенаправленному образованию и приобретению навыков. Молодому человеку намного легче окунуться в меняющуюся среду, приспособиться к различным требованиям и таким образом приблизиться к достижению цели", — говорит экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

Ожидания молодежи: доход должен удвоиться за пять лет

Если говорить об ожиданиях, то и тут эстонская молодежь настроена куда более амбициозно, чем респонденты в Латвии и Литве: более половины молодых людей в Эстонии через год хотели бы зарабатывать более 1200 евро на руки, а через пять лет 70% опрошенных желают получать минимум 1500 евро.

Литовская молодежь поскромнее: большинство респондентов (66%) через год хочет нетто-зарплату в 1200 евро, а пять лет спустя половина опрошенных ждут для себя ежемесячные доходы свыше 1500 евро.

Похожим образом мыслят молодые люди в Латвии: 37% из них хотели бы через год получать до 1000 евро, а 28% — от 1000 до 1200 евро. В свою очередь через пять лет 22% респондентов хотели бы иметь на руки от 1500 до 2000 евро в месяц, 15% — от 2000 до 2500 евро, а 21% молодых людей хотели бы зарабатывать более 2500 евро в месяц.

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