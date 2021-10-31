Белорусские IT-релоканты: с какими трудностями сталкиваются переехавшие в Литву специалисты

Уже в первые три месяца 40% релокантов из Беларуси сталкиваются с трудностями в решении бытовых вопросов и непониманием ментальности другой страны, 34% – с эмоциональным напряжением и стрессом, около 45% ощущают тревогу, подавленность, нервозность и апатию. О психологических аспектах переезда белорусов в Литву в студии Delfi рассказали авторы независимого исследования на тему психоэмоционального состояния IT-релокантов из Беларуси Катерина Максимова, психолог-консультант, и Екатериной Буйневич-Живица, кризисный психолог.

Для проведения исследования психоэмоционального состояния IT-релокантов из Беларуси, было задействовано 99 человек из разных компаний, например, Wargaming, Vizorgames и другие. По его итогам выяснилось, с какими именно проблемами сталкиваются новоприбывшие белорусы, а также, какое состояние они испытывают.

– Почему Вы решили провести данное исследование?

Катерина Максимова: Я переехала в Вильнюс три года назад. Я ожидала, что это будет прекрасный переезд, наполненный праздником, романтикой, однако столкнулась здесь с определенным кризисом. Когда мои друзья в рамкам программы релокации из Беларуси в Литву стали переезжать сюда, то я подумала, что этих их стоит проинформировать о предстоящих трудностях. Как психолог я чувствую ответственность.

Екатерина Буйневич-Живица: Ещё Минске я думала, что релокация пройдёт не так безболезненно, как мне хотелось бы. Как психолог я это прекрасно понимаю. Мы приехали сюда с тремя детьми и это действительно оказалось достаточно сложно. Нам стало интересно, а все ли IT-специалисты, которые принимают участие в релокации, сталкиваются с трудностями и нестабильным эмоциональным состоянием. Именно это мы и решили исследовать, чтобы перейти из области догадок и гипотез в область фактов, научного обоснования.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

– Исследование было проведено анонимно, как именно выбирались респонденты?

Катерина Максимова: Мы рассылали анкеты по всем сообществам и чатам, в которых принимали участие приехавшие белорусские сотрудники сферы IT. Люди заполняли эти анкеты по своему желанию.

– Респонденты разделились практически на равные половины. Одни спокойны и оптимистичны, а другие находятся в тревожном состоянии, которое подкрепляется апатией и подавленностью. С чем связана такая статистика? Почему настолько разные настроения?

Екатерина Буйневич-Живица: Люди релоцировались в разное время. У нас было 3 группы: те, кто находятся здесь до 3 месяцев, от 3 месяцев до года и после 2 лет. Они давали разные ответы. Люди, которые сюда переезжают, изначально очень воодушевлены. Однако с возникновением бытовых вопросов, требующих решения, это позитивное настроение проходит. Не у всех!

Катерина Максимова: Это абсолютно закономерный процесс, который описан социологами еще в прошлом веке. Существует 4 стадии адаптации. В начале все чувствуют энтузиазм и подъем, а после становится хуже, ещё хуже… И снова наверх. Каждый второй испытывает трудности, однако не каждый обязан пройти через кризис. Кто-то бывает очень хорошо эмоционально подготовлен к переезду.

– Какие проблемы возникают у той половины релокантов, которые чувствуют себя подавленно?

Катерина Максимова: Бытовые сложности, непонимание языка ментальности, падение социального статуса.

Екатерина Буйневич-Живица: Разлука с родными и близкими, привыкание к новым условиям жизни.

– Насколько фактор переезда с семьёй влияет на это состояние?

Екатерина Буйневич-Живица: Практически треть респондентов переехали с семьей и детьми, примерно столько только с супругой, а остальная треть перелоцировалась в одиночестве. Однако люди совершенно в разном социальном статусе могут переживать негативные состояния. Это нормально!

– Вы говорили о проблемах с языком и ментальностью. Могут отметить, что за последний год русский язык здесь можно услышать практически везде. В плане ментальность тоже, наверное, не должно возникать сложностей, ведь раньше мы входили в состав одного большого государства. Кроме того, здесь есть довольно большая диаспора белорусов, которые вполне могут делиться опытом?

Катерина Максимова: Да, действительно этот так. Русского языка стало больше, поскольку только за прошлый год в Литву переехало 8 тысяч человек. Мы не единожды были одним государством, однако мы всё же отличаемся по культуре, манере общения, динамики жизни.

– Думаю, что в 70% случаях, если вы подойдете к коренному жителю Литвы и спросите что-то на русском, то он Вам ответят.

Катерина Максимова: Одно дело, когда мы общаемся на социально-бытовом уровне. Например, в кафе Вам ответят без проблем. Однако здесь встает больше вопрос о нехватке социального контакта, когда хочется делиться переживаниями и получить моральную поддержку.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

– Влияет ли на релокантов сезонность?

Екатерина Буйневич-Живица: Да, погода является одним из первых факторов, который влияет на людей при смене места жительства. Однако в Беларуси примерно такая же погода.

– Екатерина, Вы также относительно недавно переехали. Сейчас Вы тоже проходите через весь этот перечень проблем и состояний?

Екатерина Буйневич-Живица: Да, это так. Я прохожу это и до сих пор. Думаю, что такое состояние еще будет со мной года полтора. Это абсолютно нормальное течение адаптации.



– Насколько дети из семей, которые переехали, испытывают затруднения? Принято считать, что дети гораздо быстрее интегрируются, схватывают язык.

Екатерина Буйневич-Живица: Моей семье очень повезло, поскольку дети сразу же пошли в детский сад и школу. Однако есть много историй о том, как дети не могут найти общий язык. Невозможно сказать, что есть какая-то сегрегация, поскольку литовцы очень душевные и добрые люди. Однако детям всё равно иногда приходится очень сложно.

– Насколько негативный новостной фон и все события в Беларуси влияют на людей при переезде?

Катерина Максимова: Для многих респондентов главным мотивом для переезда стала безопасность. Мне кажется, что это говорит о многом. Нужно восполнять свои базовые потребности, быстро расти и развиваться. При этом быстро обретая после переезда демократические ценности, люди не чувствуют себя воодушевленными и свободными. В это время у них начинается постстрессовое расстройство, когда человек переживший какие-то травматические события, и не может больше жить без их присутствия. Это тоже влияет на самочувствие.

Екатерина Буйневич-Живица: Многие также ощущают вину за то, что оставили в стране своих родных и близких и уже не смогут им оперативно помочь.

– Мне кажется, что многие релоканты допускают большую ошибку, когда сеют надежду на то, что ещё немного и вернусь обратно в свою страну. Некоторые люди годами живут в данном состоянии и не интегрируются в жизнь. Это правильная модель поведения или же релокантам нужно начать жить с уверенностью в том, что это их новая страна и место?

Екатерина Буйневич-Живица: В Вашем вопросе находится ответ. Люди не интегрируются. Как можно жить полноценной жизнью, если ты не являешься частью общества и среды, в которой обитаешь? Большинство релокантов сообщает, что они планируют здесь пробыть от 1 года до 3 лет. Скорее всего это зависит от того, на какой именно срок выдается «Blue card».

– Проходили ли подобные исследования в других странах ЕС, где также много релокантов из Беларуси?

Екатерина Буйневич-Живица: Возможно, но нам об этом неизвестно. Насколько мы знаем, то наше исследование первое, уникальное и независимое.

– Как бороться с одиночеством при переезде в другую страну?

Екатерина Буйневич-Живица: Как можно больше общаться. Желательно, делать это не только онлайн, но и офлайн. Общаться нужно с приятными людьми, с которыми можно тепло и комфортно проводить время.

Катерина Максимова: Нужно делиться своими переживаниями. Подключаться к чатам и группам релокантов, узнавать о предстоящих мероприятиях. С одной стороны, это помогает не чувствовать себя одиноким и становиться частью коллектива. С другой стороны, это помогает понимать лучше город: традиции, язык, мероприятия и т.д.

– Почему некоторые осознанно выбирают стратегию закрытой жизни в другой стране. Как Вы думаете, почему?

Екатерина Буйневич-Живица: Сложно ответить однозначно. Однако есть предположения, что они боятся непринятия местным населением, стесняются незнания языка. Как акклиматизироваться лучше? Стоит начать учить язык.

Катерина Максимова: Некоторые могут застрять на третей стадии социальной адаптации. Люди, которые выбирают закрытый образ жизни, вполне могут остаться в состоянии этого кризиса. Возможно, данный выбор не до конца осознанный. Это определенная зона комфорта, когда я храню внутри себя и своей семьи привезенные традиции с Родины, которой не хватает.

– Ощущается ли помощь релокантам от местного населения? Например, соседи, коллеги по работе и прочее?

Екатерина Буйневич-Живица: Очень ощущается. Я безмерно благодарна людям, которые меня окружают. На любой вопрос всегда даётся ответ на русском или же английском.

Катерина Максимова: Всегда очень много сочувствия. Я по-прежнему езжу на машине с белорусскими номерами и иногда ко мне на заправке подходят, чтобы поинтересоваться, как обстоят дела в Беларуси.

– Есть ли какой-то конфликт между старыми белорусами в Литве (поддерживают Лукашенко) и новыми?

Екатерина Буйневич-Живица: Я его не наблюдала. В исследовании мы также не задавали таких вопросов, поскольку нас интересует исключительно эмоциональное состояние релокантов.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

– Существует ли какая-то помощь релокантам от белорусских диаспор или же фондов?

Катерина Максимова: Мы такого не знаем, с фондами не взаимодействуем. Всё, что мы делаем построено исключительно на нашем энтузиазме и инициативе. Возможно мы как раз и станем отличным тандемом психологов, которые будут помогать белорусам.

– Вы остановитесь на этом исследовании?

Катерина Максимова: Это только начало!

Екатерина Буйневич-Живица: Мы уже общались с компаниями, которые релоцировали людей в Литву. Для них данный вопрос актуален. Представители понимают, что у сотрудников есть проблемы с эмоциональным состоянием, однако готовых решений на рынке нет. Кто-то заинтересовался предложенным нами вариантом, а кто-то будет решать данный вопрос самостоятельно.



– Могли бы Вы дать несколько советов, которые помогут пережить эмоциональные и психологические проблемы, связанные с переездом?

Екатерина Буйневич-Живица: Существуют конкретные рекомендации. Например, тёплое дружеское общение с людьми, которые принимают и понимают. Занятия спортом также помогают сбросить эмоциональное напряжение и накопившийся стресс. Ходите на прогулки, чтобы лучше узнать город.

Катерина Максимова: Нам кажется, что информирование является уже половиной решения проблемы. Если ты знаешь, что твои негативные эмоции сейчас закономерны, то тебе проще с ними справляться. Во-первых, если Вы чувствуете, что сил уже больше нет, знайте, что всё идёт по плану и такое состояние обязательно пройдет. Однако, если ничего не помогает, то требуется обязательно обратиться к клиническому специалисту, чтобы не скатиться в депрессию. Профессионалы смогут достаточно быстро помочь выйти из такого состояния, не теряя продуктивности и здоровья.

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