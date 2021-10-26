Еврокомиссар похвалила Литву за прозрачность в разрешении миграционного кризиса, хотя видит нарушения

Еврокомиссар Ильва Юханссон говорит, что Литва прозрачно справляется с миграционным кризисом, однако не исключает нарушений права Европейского союза (ЕС) при обращении с мигрантами на границе с Беларусью.

По ее словам, Литва более открыто сотрудничает с ведомствами ЕС, чем Польша, которая тоже сталкивается с наплывом нелегальных мигрантов.

"Не могу дать карт-бланш на все, что может случиться или случилось на границе Литвы, я очень обеспокоена сообщениями о выдворении, однако в целом должна сказать, что Литва, на мой взгляд, действительно старается придерживаться Свода права, старается сделать, что может, и (действует) прозрачно", – сказала в интервью BNS в понедельник член Европейской комиссии (ЕК), ответственная за внутренние дела.

"По правде говоря, я вижу разницу с властями Польши, которые были не так прозрачны и теперь приняли новый закон, который, на мой взгляд, может не соответствовать праву ЕС, кроме того, не обеспечивается необходимая помощь. Так что если сравнивать, думаю, что Литва старается сделать, что она может, в этой очень, очень сложной ситуации", - добавила она.

Еврокомиссар сказала это после своего выступления в Европарламенте на прошлой неделе, где она заявила, что выдворение мигрантов на границе ЕС не может стать нормой и не должно быть узаконено.

Работающее в Литве агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex несколько недель назад указало, что зафиксировало в стране около 20 инцидентов в связи с нарушением прав мигрантов на границе, которые сейчас расследуются.

Литовские должностные лица придерживаются позиции, что применяемую ими на границе с Беларусью тактику не следует считать выдворением мигрантов. Они подчеркивают, что когда мигрантов не пропускают в Литву и возвращают в Беларусь, им предлагается альтернатива - на законном основании попросить убежища на пункте пограничного контроля или в посольстве Литвы в Минске.

Такой возможностью на сегодняшний день воспользовались три мигранта, показывают предоставленные на прошлой неделе BNS данные Службы охраны государственной границы Литвы и Министерства иностранных дел.

И. Юханссон подчеркнула, что ответственность за возникновение миграционного кризиса несет Беларусь.

"Мы находимся в ситуации, которая очень опасна. Это гибридная угроза, с которой Литва, Латвия и Польша сталкивается с подачи режима (Александра) Лукашенко. Он использует людей беспрецедентным и очень, очень опасным способом, людей заманивают в ловушку на внешней границе", – сказала еврокомиссар.

Финансирование строительства заборов за счет средств Евросоюза не одобряет основная часть стран сообщества, заявила еврокомиссар Ильва Юханссон в интервью BNS.

Так ответственная за внутренние дела член Еврокомиссии высказалась по вопросу обеспечения финансовой помощи сообщества Литве в строящемся заборе на границе с Беларусью.

По ее словам, вопрос финансирования заборов на минувшей неделе в Брюсселе подробно обсуждали главы стран ЕС.

"В минувшую пятницу на Совете руководителей ЕС состоялись очень длительные дискуссии (по этому вопросу). Как мне представили, было ясно, что эту позицию (не финансировать барьеры – BNS) поддерживает основное число государств-членов", – заявила И. Юханссон в интервью BNS.

По ее словам, Еврокомиссия поддерживает охрану внешней границы ЕС, выделяя должностных лиц Frontex и финансируя меры защиты иного рода.

"Некоторые страны-члены финансируют и возводят физические барьеры – прибегать к этому является их решением", – сказала еврокомиссар.

Латвия, Литва и Польша сталкиваются с наплывом незаконных мигрантов из Беларуси. В Литву в этом году проникли около 4,2 тыс. незаконных мигрантов.

Реагируя на кризис, правительство Литвы решило возвести забор на границе с Беларусью. На это будет выделено 152 млн евро.

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