Вакцинация мигрантов от COVID-19 в Рукле: на прививку согласилась всего 50 человек

В Центре приема беженцев в Рукле (Йонавский район Литвы) в понедельник прививали от COVID-19 нелегальных мигрантов, однако иностранцы пользовались этой возможностью вяло, сказал BNS глава Национального центра крови Даумантас Гутаускас.

"(...) Но все же желание мигрантов прививаться невелико. Там, где мы были, непривитых было около 300, а привились 50 – всего одна шестая", – сказал директор учреждения, которое проводило вакцинацию.

"Некоторые интересовались вакцинацией. Не вакцинировались, но намеревались сделать это в будущем (...) Конечно, не все могут вакцинироваться – есть определенные проблемы со здоровьем, часть недавно переболела", – сказал он.

По словам Д. Гутаускаса, в понедельник вакцинация мигрантов продолжалась несколько часов.

"Даже если мы привили 50 мигрантов, все равно – каждый из них важен, и они тоже люди. Мы рады, что пришло 50 человек. Меньше вероятных проблем и для нашего государства, потому что каждый тяжело заболевший человек – литовец или нелегальный мигрант, обходится в среднем 6 тыс. евро", – сказал глава Национального центра крови.

Мигрантов прививали вакциной Pfizer-BioNTech, через три недели им предстоит ревакцинаций второй дозой.

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