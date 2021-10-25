Готовьтесь: уже в эти выходные Литва переходит на зимнее время

Уже совсем скоро, с субботы на воскресенье, мы переведем время на час назад. Хотя большинство литовцев хотели бы жить в летнем режиме времени, однако если государства Европейского Союза не найдут компромисса, перевод часов останется обязательным.

Напоминаем, что в 31 октября 2021 года (в воскресенье) часы переводятся на час назад. Это делается в последнее воскресенье октября каждый год.

Зимой Литва находится во втором часовом поясе (UTC + 2 часа), а зимнее время вводится в 02.00 ночи с субботы на воскресенье.

"Литва сезонное время изменит и в эти выходные, и, вероятно, следующей весной", - заявила в понедельник BNS советник министра транспорта и коммуникаций Габриэле Василяускайте.

Часы в Литве, как и во всех странах-членах Европейского Союза, согласно директиве ЕС, переводятся дважды в год.

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