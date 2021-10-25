Профессор - о необходимых решениях: на первом месте должна быть не только вакцинация

Постоянно говоря о необходимости вакцинации против коронавируса, власти забыли обращать внимание на доступность прививок, - говорит доктор вирусологии, профессор Саулюс Чаплинскас. По его мнению, общение с теми, кто все еще сомневается в вакцинации, поможет найти выход из сложной эпидемиологической ситуации, поскольку держать все под контролем просто не получится.

Говоря о приближающемся Дне поминовения усопших, который беспокоит правительство, С. Чаплинскас отмечает, что все по-прежнему зависит не от контроля, а от поведения людей.

"Вирус никуда не делся, он циркулирует и циркулирует очень широко. Само собой разумеется, что если люди начнут общаться, передвигаться, коммуницировать, есть шанс столкнуться с вирусом, и он будет всегда. Нам нужно научиться жить так, чтобы минимизировать этот риск, сделать общение максимально безопасным. Мы не можем перестать общаться в принципе", - сказал он Delfi.

В результате, по мнению профессора, каждый житель должен стремиться к снижению риска.

"Ковид, сама пандемия, связана с нашей осведомленностью. Дело в нашем поведении. Проблема в том, что усилий одного человека недостаточно, чтобы предотвратить распространение вируса", - отметил С. Чаплинскас.

"Постоянного контроля быть не может"

Он сказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела специальный термин - отрицание вакцины или воздержание от вакцинации, когда они доступны.

"Это существует с тех пор, как были изобретены вакцины. По сути, говорится о принятии вакцин - оно было и, вероятно, будет, пока существует человечество. Это как отдельная область науки - что делать и как реагировать на отрицание вакцины", - продолжил эксперт.

Поэтому, как подчеркнул С. Чаплинскас, правительство должно приложить немало усилий для коммуникации.

"ВОЗ заявляет, что еще до того, как будет внедрена новая вакцина, особое внимание необходимо уделить коммуникации. Было подсчитано даже финансовое выражение - что 10% от стоимости новой вакцины, которую мы платим, следует потратить на общение, образование, информирование населения, чтобы они захотели эту вакцину, использовали ее, и чтобы не было этого отрицания", - отметил вирусолог.

С. Чаплинскас заметил, что во всех кампании вакцинации говорилось только о доступности вакцин.

"Все время говорили "идите, идите, идите", но ответа на эту доступность не было. Некоторые люди оставили этот вопрос без ответа и пока колеблются, другие, возможно, не смогли принять решение в принципе - они не доверяют правительству. Некоторые могут вообще никому не доверять", - сказал собеседник.

Профессор сказал, что несбалансированные меры ситуации не помогают.

"Второе - это недоверие к народу и недоверие общества в отношении правительства. Остается только военная риторика и полицейские меры, чтобы что-то запретить. Даже желая добра, такими средствами чего-то добиться сложно. Ходим кругами, почему? - Потому что речь идет о человеческом поведении. Здесь не удастся все время контролировать, будь то День поминовения усопших или баскетбольный матч, свадьба или любой другой семейный праздник", - отметил С. Чаплинскас.

Тестирование на антитела становится чрезвычайно важным

Говоря об ограничениях различных сфер, эксперт отметил, что наличие антител в настоящее время становится решающим фактором.

"Наверное, здесь важнее тест на антитела, чем тот факт, что человек привился, потому что, если он привился год назад, его иммунитет угасает. В определенных сферах деятельности медики, предоставляющий социальную помощь медперсонал или любой другой персонал, возможно, даже преподаватели должны быть с иммунитетом.

Когда дело доходит до определенных мест - заправки, общественный транспорт, аптека, визит к врачу - было бы полнейшим вздором требовать, чтобы это могли делать только имеющие иммунитет", - сказал С. Чаплинскас.

Также, по его словам, сомнительно, нужно ли этого требовать при походе в магазин, где площадь уже ограничена и применяются другие меры.

"Но должно быть как минимум два основных требования - одно для человека: маски, расстояние, а другое - для окружающей среды: вентиляция, возможно, даже дезинфекция и очистка воздуха, дезинфицирующие средства и тому подобное. (…) Например, если мы говорим о спортивном клубе, никто не будет заниматься спортом в масках, но было бы логично не только иметь вентиляцию, но и сделать тест на антиген или ПЦР-тест, а не только на иммунный статус", - сказал доктор вирусологии.

"На первом месте должна быть не только вакцинация, но и мониторинг антител", - добавил С. Чаплинскас.

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