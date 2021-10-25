Объявлен первый аукцион частот сети 5G в Литве

Служба регулирования связи (СРС) в понедельник объявила аукцион трех блоков радиочастот в 700 МГц. На этих частотах в Литве будет внедряться мобильная связь нового поколения 5G и будут предоставляться услуги электронной связи 5G, сообщает СРС.

"После дискуссий и публичных обсуждений со всеми заинтересованными учреждениями мы объявляем и приглашаем операторов принять участие в аукционе, который будет способствовать внедрению новых технологий на рынке и их развитию", - заявил директор СРС Феликсас Добровольскис.

На аукционе будут выставлены три радиочастотных блока на 20 лет: один - шириной полосы радиочастот 2x10 МГц и два - шириной 2x5 МГц из диапазонов радиочастот 713–733 МГц и 768–788 МГц.

Стартовая цена - 5 миллионов за блок шириной 2x10 МГц и 3 миллиона евро за два блока шириной 2x5 МГц.

Участники аукциона смогут подавать заявки только на один радиочастотный блок.

По условиям аукциона, его победители должны будут предоставить услуги электронной связи со скоростью не менее 30 Мб / с или 15 Мб / с (в зависимости от размера выигранного блока) в 80% литовских домашних хозяйств, на международных транспортных коридорах и автомагистралях, на железных дорогах, в аэропортах и в морских портах.

Победители должны будут начать оказывать услуги в течение шести месяцев с момента выдачи разрешения хотя бы в одном из пяти крупнейших городов страны, а с начала 2024 года - во всех пяти крупнейших городах.

Согласно поправкам к Закону об защите электронных коммуникаций и объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, принятых Сеймом весной этого года, возможность участия ненадежных производителей и поставщиков во внедрении мобильной связи 5G в Литве была ограничена.

Военная разведка Литвы определила участие Китая в развитии сети 5G как фактор риска из-за законов коммунистического Китая, которые обязывают компании делиться информацией с правительством.

Операторы связи, уже использующие оборудование и средства, не соответствующие этому критерию, должны будут заменить его до конца 2025 года. В противном случае они не смогут претендовать на выделенные государством радиочастоты для связи 5G.

12 октября Министерство транспорта и коммуникаций, государственные учреждения и телекоммуникационные компании подписали меморандум о развитии 5G в Литве.

По словам министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса, участники рынка в целом сошлись во мнении по вехам развития проекта 5G, поэтому цель будет заключаться в признании его национально значимым проектом для получения финансирования в рамках Европейских мер развития инфраструктурной сети на 2021-2027 годы.

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