В Клайпеде ожидают крупный груз СПГ из Тринидада и Тобаго

В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) должен прибыть новый груз газа из Тринидада и Тобаго – первый крупный газовоз в начавшемся в октябре новом газовом году.

"Газовоз Gemmata прибывает из Тринидада и Тобаго сегодня, доставит около 138 тыс. кубометров СПГ. В Клайпедском порту он побывает в первый раз", – сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

Судно Gemmata прибывает из порта Пойнт-Фортин, где находится завод СПГ компании Atlantic LNG, свидетельствуют порталы слежения за передвижениями морских судов. В данный момент газовоз находится недалеко от берегов Литвы.

В прошлом году в Клайпеду прибыло одно судно из Тринидада и Тобаго (также из Пойнт-Фортина).

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