МИД: задержанные ранее в России Маркаускас и двое предпринимателей переданы Литве

Задержанные в воскресенье Россией в Куршском заливе 3 гражданин Литвы – мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас и 2 предпринимателя – переданы Литве, подтвердили BNS в Министерстве иностранных дел.

"Уполномоченный Литвы по вопросам границы сообщил, что все участники инцидента в Куршском заливе уже в Литве. Процедура передачи завершена", – сообщила BNS в воскресенье поздно вечером представитель главы МИД по связям с общественностью Витауте Шмайжите-Кулешене.

Литовские граждане были переданы на пограничном посте в Панемуне (Советск - с российской стороны).

Б. Маркаускас в воскресенье вечером опубликовал в "Фейсбуке" сожаления по поводу инцидента и заверил, что случайно пересек государственную границу.

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"Я хороший рыбак, но, как оказалось, ориентируюсь плохо. (...) Сегодня во время рыбалки в Куршском заливе я случайно пересек государственную границу России. Меня задержали и наказали денежным штрафом. Я сожалею по поводу этого инцидента. Событие не из приятных, но я уже еду домой. Я также хочу поблагодарить наших консульских сотрудников за оперативность и помощь", – написал мэр.

Об инциденте сообщил портал 15min.lt, по его данным российские должностные лица задержали Б. Маркаускаса и двух предпринимателей - бывшего советника мэра Дарюс Жилинскаса и Ромуалдаса Шукиса - за незаконное пересечение границы.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, скорее всего, нарушение границы, зафиксированное около 14 часов, было непреднамеренным. Обычно в таких случаях задействуется институт Уполномоченного по вопросам границы. Как правило такие нарушения чаще встречаются в теплое время года, когда больше отдыхающих, катеров, яхт могут случайно нарушать границу в обоих направлениях.

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