Наркевич проиграл либералу Шатявичюсу в борьбе за пост мэра Тракайского района

Мэром Тракайского района Литвы избран кандидат Движения либералов Андрюс Шатявичюс.

В воскресенье, во втором туре, он победил кандидата Избирательной акции поляков Литвы-Союза Христианских семей Ярослава Наркевича.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии, А. Шатявичюс набрал 52,39% голосов, а Я. Наркевич – 45,88%. Во втором туре явка избирателей составила 35,05%,в первом туре их активность достигала 34,22%.

Выборы в Тракайском районе проводятся в связи с тем, что бывшая мэр, представитель Либерального движения Эдита Руделене стала членом Сейма. В парламенте она сменила скончавшегося 11 апреля депутата Кястутиса Главяцкаса.

30-летний А. Шатявичюс сейчас работает директором администрации самоуправления, а с 2019 года был членом совета самоуправления.

Уроженец Лентвариса также является выпускником Шяуляйского университета по специальности педагог. Женат, имеет сына.

Окончательные результаты выборы будут оглашены 28 октября.

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