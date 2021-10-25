Мэром Кельмесского района избран Идельфонсас Петкявичюс

В воскресенье на выборах мэра Кельмесского района Литвы уверенно победил самовыдвиженец Идельфонсас Петкявичюс, свидетельствуют предварительные данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

За него проголосовали 68,1% избирателей. Его соперник, кандидат от социал-демократической партии Литвы Стасис Йокубаускас набрал 30,9% голосов.

Сейчас 63-летний И. Петкявичюс является членом Совета Кельмесского районного самоуправления. В районный совет он избирается с восстановления независимости.

В 1981 году он закончи Сельхозакадемию по специальности инженер-механик и работал в сельском хозяйстве на разных должностях. Был председателем правления сельхозкомпании Kerkasiai до 2019 года. Женат, есть сын.

Окончательные результаты ГИК утвердит на этой неделе, 28 октября.

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