Российские должностные лица из-за возможного нарушения границы задержали мэра Клайпедского района

Российские должностные лица задержали трех литовских граждан в Куршском заливе в воскресенье. Министерство иностранных дел (МИД) и пограничники подтвердили, но не детализировали информацию о задержанных, а СМИ сообщили, что среди них был мэр Клайпедского района.

"По данным МИД, трое граждан Литвы задержаны на территории Российской Федерации, инцидент произошел сегодня в Куршском заливе, работаю должностные лица нашего консульства", - подтвердила BNS представитель министра иностранных дел Витауте Шмайжите-Кулиешене.

Она не смогла прокомментировать, кто задержан и по каким причинам.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что произошло нарушение границы, вероятно, непреднамеренное.

"Нарушение границы, скорее всего, неумышленное. Здесь катер, зафиксированный в Куршском заливе около 14 часов, по предварительным данным, пересек границу и зашел на российскую сторону, был задержан российскими чиновниками. Насколько нам известно, там трое граждан Литвы", - сказал Г. Мишутис.

По его словам, как обычно, в таких случаях работает Институт пограничного уполномоченного, который занимается аналогичными инцидентами - происходит обмен информацией и выясняются обстоятельства.

"Обычно в таких случаях - это не первый подобный случай - поскольку до сих пор российские чиновники назначали административную ответственность, я не могу сказать, что в этом случае она будет (...) И после выяснения всех обстоятельств спустя какое-то время возвращают граждан и катер", - сказал представитель СОГГЛ.

По словам Г. Мишутиса, подобные инциденты с пересечением границы происходят особенно часто в теплое время года: "отдыхающие, лодки, яхты и так далее - и в одну сторону, и в другую сторону бывает.

Как сообщает портал 15min.lt, российские должностные лица из-за возможного нарушения границы задержали в воскресенье мэра Клайпедского района Бронюса Маркаускаса и двух других граждан Литвы.

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