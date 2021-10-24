Новая волна нелегальных мигрантов на границе Литвы с Беларусью: такого количества не видели с августа

Суббота была непростой для литовских пограничников - из Беларуси хлынули мигранты, пытающиеся нелегально попасть в ЕС. Так много их не было с начала августа, когда сотрудникам СОГГЛ было предоставлено право не пропускать мигрантов в Литву в неположенных местах.

За минувшие сутки, с полуночи субботы по воскресенье, пограничники не впустили из Беларуси 183 мигрантов.

Зафиксированное за сутки количество мигрантов - 183 - является одним из самых высоких показателей в этом году со 2 августа, когда пограничники могут на законных основаниях не впускать мигрантов из Беларуси.

76 иностранцев не пустили в пятницу, 57 - в четверг, 79 - в среду, 55 - во вторник, 149 - в понедельник и 49 - в воскресенье.

Поток мигрантов, пытающихся попасть в Литву из Беларуси, растет - пограничники за период 1-23 октября не впустили в страну 1558 таких иностранцев, за весь сентябрь их было 981.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота мигрантов.

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