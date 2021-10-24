Коронавирус в Литве: 2285 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2285 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 20 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 647 человек, полную схему прививки завершили 502 жителя. Бустерную дозу получили 359 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1781 пациентов с COVID-19, на 67 больше, чем сутками ранее. 154 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 7833 молекулярных (ПЦР) и 4797 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1292,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 13,9%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!