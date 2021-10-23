Климатолог прогнозирует хорошую погоду на длинные выходные

"Литва во второй половине следующей недели останется в зоне высокого давления, однако заморозков и особых осадков не ожидается. Днем почти повсюду будет +10–+15°C градусов тепла", – сказал климатолог Гинтаутас Станкунавичюс.

По его словам, похожей будет погода и в выходные перед праздниками (Днем усопших и днем всех святых) и на праздники.

"Осенние бури - вестники поздней осени. Первая такая буря не только сорвала с деревьев и без того редкие листья, но и хорошо "проветрила" города", – пишет климатолог.

Он напомнил, что 22 октября в Западной Литве было ветрено и наблюдались кратковременные ливни.

По словам Станкунавичюса, в субботу также пройдут дожди, но уже только местами.

В воскресенье со стороны Скандинавии в Литву придет зона высокого давления, осадки прекратятся, но станет прохладнее.

"В воскресенье утром местами, а в понедельник ночью и утром на большей части территории Литвы ожидаются заморозки до -2 – -4°C, у моря будет – +2–+4°C.

Днем будет ясно, но воздух прогреется только до +3–+8°C, на западе – до +6–+11°C.

Со вторника балтийский регион снова будет подвержен морским массам воздуха, которые придут со стороны Атлантического океана.

"Литва во второй половине следующей недели останется в зоне высокого давления, однако заморозков и особых осадков не ожидается. Днем почти повсюду будет +10–+15°C градусов тепла", – сказал климатолог Гинтаутас Станкунавичюс. По его словам, похожей будет погода и в выходные перед праздниками (Днем усопших и днем всех святых) и на праздники.

По данным долгосрочных прогнозов, в первой половине ноября будет теплее, чем показывают средние многолетние данные, а во второй погода будет близка норме, количество осадков будет близко норме", – заметил климатолог.

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