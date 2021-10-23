Здания швейной фабрики Lelija вернут к жизни за 50 млн. евро

В Вильнюсе, в районе Науяместис, на ул. Панерю, планируют вернуть к жизни старые индустриальные здания, в которых работала швейная фабрика Lelija. Здесь появится самый большой технологический городок в Литве, в него планируют вложить 50 млн. евро.

В начале осени компания Project Lilium купила у фабрики Lelijа комплекс зданий площадью 30 000 кв. м. Здесь планируют оборудовать технологический городок Tech zity. Этот проект осуществят предприниматели глава Tech zity Дарюс Жакайтис и исполнительный директор Vinted Марюс Микуцкас. Микуцкас сказал, что это его личная инвестиция, она не связана с компанией Vinted.

Lelija оптимизирует свою деятельность, поэтому продолжит работу в небольшой части зданий. Компания будет арендовать 10 000 кв. м здания.

Жакайтис сказал Delfi, что реконструкция начнется в 2022 году. Это будет четвертый подобный проект Tech zity.

"Я считаю, что экологичнее не сносить и строить новое, а пытаться приспособить индустриальное наследие, возродить его к новой жизни. Так мы осуществляли проект в парке Сапег, также работали в Tech loftаs и в друскининкайском Tech spa", – напомнил Жакайтис.

Правда, на ул. Панерю появятся и новые постройки, но все начнется с конверсии имеющихся зданий.

Жакайтис сказал, что комплекс Lelijа заворожил своей хорошей аурой.

"Это один большой комплекс, построенный примерно в 1940 г., я считаю, что он один из самых красивых индустриальных комплексов в Вильнюсе, эту швейную фабрику строили еще при поляках. У нее есть своя аура, дух и исключительность. Здания в хорошем состоянии, мы сделаем их доступными для горожан", – заметил он.

В новом городке Tech zity будут административные здания, офисы, магазины, продуктовый рынок, небольшой спортклуб, парикмахерская или СПА, корпус-коливинг, конференц-центр, место развлечений.

Здесь появится около 4500 рабочих мест.

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