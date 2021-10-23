Два сценария управления пандемией: или перешагнем рубеж, или ждет новый удар в ноябре

Страсти из-за масок, вакцины и "паспорта возможностей" в Литве приобретают радикальный оттенок. От недовольства и агрессии в виртуальном пространстве все чаще переходят к крайностям – беспорядкам, призывам свергнуть власти и выстрелам. Что это? Отдельные случаи выражения стресса или начало тенденции новых беспорядков?

Протесты против вакцинации, тестирования и "паспорта возможностей" в августе были только началом. Это показывает напряжение, рост числа случаев нагнетания обстановки, инциденты в связи с новыми порядками.

"Определенное напряжение в обществе заметно. Хотя статистика не показывает большого числа преступных деяний, но напряжение есть, люди более остро реагируют на замечания стражей порядка, на требования, есть эти искры. Полиция готова к худшему сценарию, несмотря на то, что пока ничего плохого нет", – подчеркнул пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, напомнив, что в виртуальном пространстве за 8 месяцев этого года полиция чаще превентивно делала предупреждения гражданам, а количество расследований в связи с разжиганием розни за два года выросло в разы.

Литовцы реагируют насилием на мере по обузданию пандемии. На этой неделе инциденты возникли в двух торговых центрах, уже звучали и выстрелы.

Кажется, общество на пределе из-за ковидных ограничений: пока одни привились и пытаются вернуться к нормальной жизни, другие, особенно ярые противники вакцинации, все активнее выступают против масок, "паспорта возможностей".

Литва и без того не может похвастаться хорошим эмоциональным состоянием граждан, а на фоне пандемической усталости, стресса, депрессии, насилия в ближайшем окружении статистика вообще ничего хорошего не обещает: несмотря на то, что в Литве иммунизация составляет больше 70%, количество больных и скончавшихся от ковида растет.

Параллельно растет вероятность того, что власти введут дополнительные меры ужесточения, которые могут стать причиной еще одной волны злобы и ненависти. И хотя пока в Литве сценарий, действующий в Латвии, не предлагают, политики и специалисты пока не договорились о том, что же делать дальше.

Споры не смолкали и в передаче "Тема на Delfi".

Депутат Линас Слушнис сказал, что пик раскола в обществе уже достигнут, а один из факторов-доказательств - уменьшение числа митингов. Если летом проводили митинги с участием тысяч человек, то сейчас они привлекают всего около 150 человек.

Кроме того, депутат уверяет, что и расслоение общества перед лицом кризиса, и демонстрации - это нормальное явление.

"Я к митингам отношусь хорошо, неважно, какие они. Пусть протестуют, если не уничтожают госимущество, поскольку это способ излияния эмоций, выпустить пары, если не разрешать митинги, ситуация будет еще хуже", – сказал депутат.

Он учредил в парламенте подкомитет, который будет заниматься улучшением эмоционального состояния жителей Литвы – для этого планируют сплотить специалистов.

Слушнис предупредил, что даже если пандемия закончится, не нужны будут ни маски, ни "паспорта возможностей", то наивно думать, что все сразу улучшится.

Он заметил, что число привитых и переболевших ковидом дает возможность предположить, что в ближайшие три недели произойдет положительный перелом, количество больных снизится. А это может привести к отказу от некоторых ограничений.

Однако коллега Слушниса "крестьянка" Агне Ширинскене так не считает. По ее мнению, действия властей опаздывают, они хаотичны и злят общество. Ширинскене с группой депутатов обратилась в Конституционный суд, с просьбой оценить постановление правительства в связи с "паспортом возможностей".

"Другой момент – общество чувствует давление, "паспорт возможностей" используют как средство политического давления, власти не знают, что делать – требования ужесточаются, жизнь осложняется, а когда люди напуганы, даже если страх перед вакциной не обоснован, он существует, люди испытывают давление со стороны властей, а не получают информацию: одну неделю правила в магазинах одни, другую уже другие, привыкаем", – возмущалась депутат.

Она прибавила, что напряжение в обществе усиливают и такие решения властей, раскалывающие общество, как обсуждение закона о партнерстве или Стамбульской конвенции.

"Господин Слушнис неправ, говоря, что вся злоба уже позади, что будет спокойнее. Я рискну прогнозировать, что когда в конце ноября или в начале декабря люди получат счета за отопление или электричество, будет немало злобы, это будет еще один удар", – сказала Ширинскене.

По ее мнению, требования, связанные с "паспортом возможностей" в Литве - одни из самых жестких в ЕС, но была допущена ошибка, когда их владельцам разрешали в магазинах ходить без масок, это, по мнению депутата, и привело к ухудшению ситуации.

Кроме того, Ширинскене считает, что власть выбрала неверные приоритеты, ведь до сих пор больше всего непривитых среди пожилых людей.

Слушнис ответил, что именно "крестьяне" косвенно флиртуют с антипрививочниками, поэтому не ей читать морали правящим.

"У меня заявления Ширинскене вызывают смех, ведь ее партия говорит, как плохо поступает власть, а Валюс Ажиолас и еще несколько персонажей публично открытым текстом заявляют, какая глупость эта вакцина, что все это теории заговора. Итак, влиятельные партии, влиятельные люди от этого не отмежевываются, их партия поддерживает это направление и тут же утверждает, что это всего лишь иное мнение. Так отложите ваши морали, пока не разрешили внутренние вопросы", – сказал консерватор.

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