В Вильнюсе в столб врезался автомобиль, водитель погибла

ru.DELFI.lt

В субботу, в 9.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Архитекту, автомобиль Honda CR-V, которым управляла женщина, съехал с дороги и врезался в столб. Водитель погибла.

Предполагают, что причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!