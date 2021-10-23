После стрельбы в охранника планируются перемены: работники магазина потрясены

Охранник, в которого стрелял непожелавший надеть маску покупатель, был прооперирован. Опасность его жизни не грозит, однако работники магазина потрясены. Дополнительные меры вводит и охранная компания, сообщает ЛНК.

"Состояние работника стабильное, опасность его жизни не грозит, его прооперировали. Поскольку ранен в обе ноги, его оперировали, эти проблемы решили, насколько было возможно", – сказал журналистам директор охранной компании Grifs AG Витаутас Крягжде.

Он сказал, что подобный инцидент произошел впервые за долгие годы работы компании. Потрясены и работники магазина Rimi.

"Это происшествие потрясло работников нашего магазина, мы сегодня много говорили о том, как наши работники себя чувствуют", – сказала пресс-секретарь Rimi Lietuva Габриэле Шеренене.

После этого инцидента в магазине была усилена охрана.

"Сейчас дежурит дополнительный экипаж, в магазине - дополнительный охранник, а там посмотрим. Конечно, этот случай - урок для всех нас", – сказала Шеренене.

Раненому охраннику оказана помощь психолога. Торговый центр оплатит все расходы на его лечение и реабилитацию.

Урок вынесла и охранная компания – готовятся провести дополнительные курсы для работников поскольку число конфликтных ситуаций выросло.

Напомним, что суд разрешил взять стрелка под арест на две недели. В момент стрельбы подозреваемый был трезвым.

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