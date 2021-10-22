Профессор Ландсбергис вместо 100 евро предлагает "налог на гроб"

Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что у него есть альтернатива финансовому средству побуждения пожилых людей к вакцинации (прививающимся от коронавируса людям старше 75 лет выплачивают по 100 евро). Отказавшимся от вакцинации надо ввести "налог на гроб".

Ландсбергис считает, что могут быть разные предложения по улучшению борьбы с пандемией.

"Я могу предложить, чтобы каждый отказавшийся от вакцинации заплатил налог на гроб, – умрешь, а деньги на гроб уже выплачены, не придется государству оплачивать: "еще и похороните меня. Я прошел этот путь и знаю, что у меня больше возможности заболеть и умереть, но я гордо иду этим путем". Хорошо, заплати налог на гроб", – сказал профессор в передаче "По сути".

Если заплатившие такой налог люди не заболеют и не умрут, им эти деньги вернут, предлагает профессор.

"Никто их не заберет, но почему бы тебе дураку заранее не заплатить за свой гроб? Есть не совсем дурные люди, но все же сегодня я слышу об одном важном, трудолюбивом, талантливом человеке, который был убежден в том, что у него небольшой круг общения, поэтому опасность ему не грозит, вот он и не прививается. Сейчас его состояние серьезное", – рассказал Ландсбергис.

Он обратил внимание на то, что общество ненадолго задумывается только тогда, когда слышит о смерти какого-нибудь известного человека от COVID-19.

"Виноваты и те, кто распространяет вирус антивакцинации", – сказал профессор.

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