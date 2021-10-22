Министр энергетики: газопровод GIPL – еще один шаг к энергонезависимости Литвы

Литовско-польский газопровод (GIPL) – это еще один шаг к энергетической независимости Литвы и региона, - заявил министр энергетики. По словам Дайнюса Крейвиса, строительство газопровода, которое почти завершено, повысит конкуренцию и снизит цены.

"Энергетическая независимость. Это второй последний шаг к обеспечению независимости в газовой сфере. Первым был терминал, который обеспечивает энергетическую безопасность, а также лучшие цены", - сказал Д. Крейвис на мероприятии, посвященном объединению газотранспортных систем обеих стран в Лаздийском районе в пятницу.

По его словам, трубопровод также повысит и конкуренцию на газовом рынке.

"Газ будет идти в обоих направлениях, в Литву будут приходить и польские компании, а в Польшу - литовские, а значит, конкуренция усилится", - сказал Д. Крейвис.

На трубопроводе уже сварен "золотой шов", соединяющий газотранспортные системы двух стран. В реализации проекта GIPL в Литве выполнено 95% работ, сообщил оператор литовской газовой системы Amber Grid.

Сейчас будут завершаться работы по оборудованию и проверке трубопровода, и в следующем году газ начнет циркулировать между странами.

Общая протяженность соединения составляет 508 км, из которых 165 км проложено на территории Литвы, а в Польше газопровод будет протяженностью 343 км.

В Литве газопровод стоимостью 114 млн евро проложен от Янюнай в Ширвинтском районе в направлении литовско-польской границы в Лаздийском районе.

Стальные трубы для GIPL за 26,4 млн. евро произвела польская компания Izostal, а стоимость строительных работ составила около 80 миллионов евро, их проводят литовские компании Alvora и Šiauli Dujotiekio Statyba.

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