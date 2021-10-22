Представители торговли критикуют принятое правительством Литвы решение

С 22 октября в Литве в силу вступило в силу требование обеспечить 30 кв. м на одного покупателя для всех торговых мест, где у жителей не проверяют "паспорт возможностей". Представители сферы торговли считают, что надо обсудить более мягкие меры.

"Я думаю, надо ограничить площадь, но 30 кв. м на человека - это довольно много. Чтобы обеспечить выполнение требование, придется впускать по одному человеку, это доставит жителям немало хлопот, появятся очереди на улице. Будут стоять те, кому нужно попасть в конкретный магазин", – сказала председатель Ассоциации малого бизнеса и торговцев Зита Сорокене.

По ее словам, чтобы избежать неудобств, люди будут ходить в большие магазины, а это скажется на обороте малого бизнеса. Сорокене сказала, что можно было ввести не такие жесткие ограничения.

"Я думаю, что квадратуру можно было уменьшить до 15-20 кв. м плюс другие ограничения. Например, измерять температуру у входящих", – сказала она.

С Сорокене согласна и глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене, по словам которой 30 кв. м - это слишком жесткое требование. По ее словам, сложно прогнозировать, как это скажется на торговле.

"Торговцы уже сталкивались с таким ограничением, но раньше требовалось 10-20 кв. м, поэтому 30 - слишком жесткое требование. Посмотрим, как оно будет действовать, трудно сказать, будут люди стоять в очередях или пойдут в магазины, куда пускают с "паспортом возможностей", – сказала Вайнене.

По ее словам, сейчас надо обратить внимание не на новые требования, а на "паспорт возможностей", из-за которого возникла потребность в новых ограничениях.

"Мы видим, что в сфере торговли "паспорт возможностей не был нужен, он исказил цепь о потоки клиентов. Люди стали ходить туда, где документ не проверяют, после этого ввели требование ограничить число покупателей по площади. Это значит, что вместо устранения причины проблемы, вводят еще более жесткие решения", – не жалела критики Вайнене.

Она не одобряет предложение измерять температуру у покупателей, поскольку в холодное время года это средство не даст точного результата.

"Если "паспорт возможностей", я предлагают самим магазинам выбирать, как работать - с ним или без. Дополнительное требование - управление потоками, впускать не больше чем по два человека (за исключением членов одой семьи). Такое требование уже действовало, люди меньше толпились", – прибавила она.

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